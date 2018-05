EMIGRATION CLANDESTINE : Un des plus grands passeurs, tombe à Oran

Les services de police ont arrêté l’un des organisateurs des voyages de harraga à Oran. L’homme âgé de 43 ans était recherché par les services de sécurité. Il avait mis en place, un véritable réseau de falsification de documents lui ayant permis de circuler avec de fausses identités. L’un des plus grands passeurs de l’Ouest de l’Algérie a été arrêté en début de semaine à Oran, a rapporté le site internet ‘’ALG 24’’, citant des sources sécuritaires. L’individu en question planifiait et organisait des voyages de harraga à destination de l’Espagne. Selon la même source, l’homme âgé de 43 ans est fiché chez les services de sécurité et plusieurs avis de recherches étaient émis contre lui. Ce dernier aurait fait des aveux sur ses activités de passeurs, la constitution d’un groupe de malfaiteurs et la falsification de documents.