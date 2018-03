EMIGRATION CLANDESTINE : L’Instance de Goulamallah s’implique

Le Haut conseil islamique (HCI) s’invite dans le débat sur le phénomène de l’émigration illégale en préconisant l’ouverture des canaux de dialogue et à l'élargissement et l'activation des cellules d'écoute en faveur des jeunes."Le HCI a examiné lors de sa 63e session plusieurs questions notamment le traitement de l'émigration illégale en formulant plusieurs propositions", axée principalement sur "l'appui à la politique d'insertion des jeunes, l'encouragement des crédits d'investissement et la création d'emplois", précise le communiqué de cette institution. Dans ce sens, le HCI a souligné l'impératif d'élargir les actions de sensibilisation menées par les différents acteurs de la société à travers la sensibilisation aux dangers de ce fléau tout en renforçant les mécanismes de lutte contre les réseaux de passeurs dans le cadre des efforts sécuritaires communs entre les pays concernés. Le Conseil a exhorté, dans ce sens, les médias à produire davantage de matière médiatique mettant en relief la souffrance des jeunes émigrants pour contrer les appels incitant à l'émigration et à promouvoir les potentialités de l'Algérie dans différents domaines. La reprise des tentatives de migration vers l’Europe, à partir des côtes algériennes (Ain Témouchent, Oran, Mostaganem, Skikda, Annaba) a remis en lumière ce phénomène qui a fait l’objet d’un séminaire à Tlemcen