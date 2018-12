EMIGRATION CLANDESTINE : L’Armée luttera désormais contre la ‘’harga”

En effet, selon le quotidien Echorouk le général de corps d’Armée a instruit le commandant des Forces navales en vue de prendre des mesures rigoureuses et de veiller au grain sur les côtes algériennes afin de dissuader d’éventuels candidats à l’émigration clandestine qui ne cesse de prendre de l’ampleur. Echorouk a appris de sources officielles que jeudi Gaïd Salah a donné une instruction à caractère urgent au général-major Mohamed Larbi Haouli lui recommandant la nécessité de renforcer les mesures de contrôle sur le long de la côte algérienne pour déjouer toute tentative de migration clandestine. En outre, il a préconisé qu’il y ait une coordination avec la police judiciaire de la Gendarmerie nationale afin de dévoiler et démanteler les réseaux des passeurs de migrants clandestins par voie marine, en l’occurrence en Méditerranée. Selon des éléments des enquêtes menées dans ce sens, “le phénomène s’est accru suite à l’implication de nouveaux réseaux mafieux spécialisés dans le trafic des êtres humains et concentrés essentiellement sur la côte ouest du pays”. A noter que le mois de novembre a connu un nombre record en termes de tentatives de migration illégale, dont au moins 650 personnes ont été arrêtées, contre 544 et 514 respectivement en octobre et septembre.