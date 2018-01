EMIGRATION CLANDESTINE : Démantèlement de 8 réseaux à Oran

Le chef de sûreté de wilaya d'Oran, le contrôleur de police, Nouasri Salah a annoncé que ses services ont réussi à démanteler en 2017 huit réseaux impliqués dans l'émigration clandestine et procédé à la saisie de matériels, estimant que la recrudescence du phénomène ces derniers mois nécessite la mobilisation de tous pour le combattre. Lors d'une conférence de presse consacrée au bilan de l'inspection régionale ouest de la police, M. Nouasri a souligné que ce phénomène a pris des proportions alarmantes, surtout avec l'embarquement de familles entières, signalant un grand nombre de tentatives ayant fait dans les derniers jours plusieurs morts et une petite fille portée disparue. Le même responsable a fait savoir, dans ce contexte, qu’une commission se réunit quotidiennement au niveau de la wilaya pour faire le point et réfléchir sur les solutions, affirmant que la sûreté de wilaya d’Oran œuvre inlassablement pour localiser d'éventuels ateliers de fabrication d’embarcations et arrêter des passeurs.