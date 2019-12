ÉMIGRATION CLANDESTINE : Démantèlement d’un réseau spécialisé à Ain Temouchent

Les services de la Gendarmerie nationale ont réussi, à Ain Temouchent, à arrêter, un réseau spécialisé dans l’organisation d’opérations d’émigration clandestine par voie marine, a indiqué, ce vendredi, dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale. « Des éléments de la Gendarmerie nationale ont démantelé, à Ain-Temouchent (2ème Région Militaire), un réseau de cinq individus impliqués dans l’organisation de traversées pour l’émigration clandestine, alors que 35 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tamanrasset (6ème RM) et Ghardaïa (4ème RM) », précise le Ministère. Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières ont intercepté, à Relizane et Tlemcen (2ème RM), un narcotrafiquant et saisi 11 kilogrammes et 900 grammes de kif traité.