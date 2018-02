EMIGRATION CLANDESTINE : Démantèlement d’un réseau de passeurs à Mostaganem

Le groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Mostaganem a mis hors d’état de nuire un réseau criminel qui organisait clandestinement des traversées en mer, a-t-on appris jeudi auprès de ce corps de sécurité. Ce réseau est composé de quatre individus, le passeur principal (34 ans) et trois de ses acolytes âgés entre 23 et 31 ans, originaires des wilayas de Mostaganem et de Relizane, a-t-on indiqué. L'opération de démantèlement a eu lieu suite à l'exploitation d'informations renseignant sur un groupe de passeurs activant dans la région côtière de Sidi Lakhdar (50 km à l’est de Mostaganem) à partir de la plage "Petit port", a-t-on ajouté. Les premiers éléments de l’enquête ont révélé que ce réseau a organisé le 24 janvier en cours une traversée de 11 harraga dont un mineur et une femme (34 ans) repêchée morte suite au renversement de leur embarcation à 35 miles marins au nord-est de Sidi Lakhdar à cause des intempéries.