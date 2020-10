EMIGRATION CLANDESTINE : Arrestation de 15 harraga et saisie de 60 kilos de kif traité

Dans le cadre de son bilan d’activités de cette fin de semaine et la lutte contre le crime organisé, la brigade de la gendarmerie nationale de Stidia, à l’ouest de Mostaganem, a indiqué avoir réussi dans deux (02) opérations distinctes, en collaboration avec les gardes-côtes de la marine nationale. Au cours de la première, elle a pu faire avorter trois (03) tentatives d’émigration clandestine par voie maritime, lesquelles se sont soldée par l’arrestation d’une quinzaine (15) de jeunes hommes ainsi que la saisie d’une barque pneumatique, 17 jerricans de 30 litres chacun de carburant, un appareil de guidage par GPS et des gilets de sauvetage. Dans la seconde opération, il a été saisi également un chargement représentant une quantité de plus de 60 plaquettes d’un kilogramme de kif traité, interceptés, à 3,7 miles marins par les gardes côtes, au large de Mostaganem. A ce sujet, il a été précisé par la gendarmerie, lors de sa déclaration qu’une enquête est en cours en vue de découvrir les membres du réseau impliqués dans cette importante opération de trafic de drogue.