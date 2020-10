EMIGRATION CLANDESTINE A MOSTAGANEM : Arrestation de 2 organiseurs à Achaacha

Dans le cadre de la lutte contre le phénomène de l'immigration clandestine par mer dans le littoral dépendant de la sûreté de wilaya de Mostaganem, les éléments de la police judiciaire de la sûreté de Daïra d’Achaacha ont réussi à déjouer une tentative d'émigration secrète où sont impliqués deux personnes issues de ladite région, rapporte un communiqué de la cellule d'information et de communication de la sûreté de wilaya de Mostaganem. Les faits de l'affaire remontent à la date du 10/07/2020, où des informations sont parvenues aux services de la sûreté compétente à 20 h00, indiquant qu’un moteur ‘’Yamaha’’ de puissance 40 chevaux se trouvait au domicile d'un individu considéré comme étant le principal suspect dans l'affaire. Munis d’un mandat de perquisition, les policiers se sont déplacés au domicile indiqué où ils ont découvert le moteur précité qu’ils ont saisi et identifié une personne complice. Présentés par devant le procureur de la République prés le tribunal de Sidi Ali, qui a renvoyé l’affaire devant le juge pour une comparution immédiate, les deux mis en cause ont été condamnés à 2 ans de prison ferme assortis d’une amende de 50.000 dinars chacun.