EMIGRATION CLANDESTINE A AIN TEMOUCHENT : 14 personnes arrêtées et un réseau de passeurs démantelé

Les éléments du groupement régional de la gendarmerie nationale à Bou-Hasa dans la wilaya de Ain Temouchent ont démantelé un réseau d’organisateurs de voyages de ‘’harragas’’ via la mer, dans une opération qui a permis de déjouer un programme d'émigration clandestine et procédé à l’arrestation de 14 personnes, a-t-on appris de ce corps de sécurité. L’opération a été menée sur la base d'informations parvenues aux gendarmes indiquant l'existence d'un plan de sortie secrète de voyage en voilier à partir de la plage de Zwanif dans la commune de Hassa. Un dispositif de sécurité a été mis en place pour contrecarrer cette tentative d’émigration clandestine, ce qui a permis l'arrestation des voyageurs clandestins au nombre de 14 personnes âgés de 20 à 41 ans, dont 8 organisateurs et 6 candidats à l'immigration clandestine, comme l'indique la même source. Notons qu’un bateau pneumatique équipé d'un moteur de 40 chevaux 3 véhicules ayant servi à transporter les harragas jusqu'au rivage de leur mise à l'eau, 180 litres d'essence emballés dans 6 bidons en plastique, 420 euros et une boussole pour déterminer la direction, ainsi que des téléphones portable et passeports on été saisis. Il s'agit d’une deuxième opération du genre que la Gendarmerie nationale a mené en moins de deux semaines, après avoir récemment réussi à démanteler un réseau spécialisé dans l'organisation de voyages clandestins et procédé à l’arrestation de 13 personnes dans la même zone, comme l’indique le communiqué .