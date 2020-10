EMIGRATION CLANDESTINE : 84 harraga interceptés au large de Mostaganem

Dans la nuit du 7 au 8 octobre 2020, 84 harraga ont été interceptés par les gardes-côtes de la marine Nationale et remis à la police de Mostaganem, a-t-on appris d’un communiqué de la sûreté de wilaya de Mostaganem. Selon la source, dans une première opération, ce sont 66 personnes qui ont été arrêtées à 3h30, avec saisie de 2 embarcations et 2 moteurs. Dans une deuxième opération 15 harraga dont deux jeunes filles ont été interceptés à leur tour, à 3h du matin. Le communiqué indique que les harraga sont originaires des wilayas de Tizi-Ouzou, Oran, Bordj Bou Arreridj, Biskra, Relizane, Bejaïa et Mostaganem. Le bilan total de l’opération s’élève à la saisie de 06 embarcations, 06 moteurs de marque Yamaha et Suzuki de puissance respectivement de 40 et 115 chevaux, ainsi que 1170 litres de d’essence dans des bidons de 30 litres chacun. Un dossier judiciaire a été constitué et les mis en cause seront présentés par devant le procureur de la République.