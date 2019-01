EMIGRATION CLANDESTINE : 2 corps toujours non identifiés à Sidi Ali

Les corps de deux personnes, un homme et une femme, sont toujours et depuis le mois de novembre dernier, déposés dans le service de la médecine légale de l’hôpital ‘’Hamadou Hocine’’ dans le chef-lieu de daïra de Sidi-Ali, leur identification tarde à voir le jour. Selon les informations recueillies, les deux personnes semblent deux candidats à l’émigration clandestine dont la tentative a échoué tragiquement et dont les corps ont été déposés à la morgue depuis le mois de novembre dernier. Les deux dépouilles mortelles, malgré leur état en décomposition partielle, sont toujours en cours d’identification avant leur inhumation.