ELLES FONT L'OBJET D'UNE ENQUETE : Des compagnies aériennes accusées de transfert illicite de devises

En effet, selon la même source, les autorités les soupçonnent de simuler des ventes de billets pour rapatrier de la devise. L'enquête du ministère des Finances a abouti à l'élaboration d'un dossier transmis récemment au ministère de la Justice. Selon la même source, l'enquête de la Banque d'Algérie a duré deux années entières. Elle a ciblé des compagnies aériennes étrangères activant en Algérie. Ces sociétés aériennes ont trouvé une astuce judicieuse pour récupérer illégalement de la devise et l'envoyer vers l'étranger. Il s'agit d'une simulation de vente de billets d'avion. En fait, c'est une sorte de vente multiple qui touche un billet d'avion. Une fois le billet vendu, la compagnie aérienne le présente à la banque pour convertir son prix en devise étrangère. Les sommes en devise sont rapatriées ensuite vers les pays d'origine de la compagnie aérienne. Pour frauder et multiplier les sommes à rapatrier, les compagnies aériennes déclarent les billets vendus deux ou trois fois. L'objectif est d'opérer le maximum de transferts de devises, même si le nombre de billets vendus est inférieur. La même source ne donne pas l'identité de ces compagnies aériennes qui fraudent sur le transfert des devises. Mais elle précise cependant qu'elles sont d'origine d'Europe et de pays arabes. Au début de l'enquête, la Banque d'Algérie a envoyé deux huissiers de justice auprès des compagnies aériennes soupçonnées. Il s'agissait de les informer des doutes de la Banque d'Algérie venus de rapports des services des douanes.