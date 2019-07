ELLE SERA OPERATIONNELLE A LA RENTREE SCOLAIRE : Réalisation d’une école pour enfants autistes

Une école publique pour autistes vient d’être inscrite dans le programme de développement de la daïra de Mostaganem. En effet, l’établissement sera réalisé au quartier antique de Tigditt qui sera en service à la rentrée scolaire prochaine et d’une capacité d’accueil de 200 autistes. Autrefois, cet espace était des locaux commerciaux qui étaient squattés par des indus occupants. Cet endroit s’est transformé en école pour autistes lequel est composé d’un rez-de-chaussée et d’un étage dans son ensemble une infrastructure de 12 divisions et d’autres structures attenantes censées prendre en charge cette catégorie sociale. Du coup, ce projet sera matérialisé par la direction des affaires sociales de l’éducation et la wilaya, apprend-on. Cependant, ce projet aura un impact positif pour prendre en charge cette catégorie sociale afin d’atténuer les souffrances des parents et de ces malades.