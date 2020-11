ELLE RISQUE LA MORT A MOSTAGANEM : La famille d’un Moudjahid interpelle le wali

La famille Bencheikh, résidant au 05 rue Hattab Taher appelle au secours M. le wali pour qu’il intervienne, afin que les autorités concernées constatent de visu l’état désastreux de l’appartement, où elle vit avec sa famille composée de 09 personnes. Cette dernière déclare qu’elle a frappé à toutes les portes des autorités concernées, mais en vain, rien, aucune réponse. L’immeuble où elle réside, composé de trois étages datant de l’ère coloniale a fait l’objet d’effondrements partiels à plusieurs reprises. A l’intérieur du bâtiment, les murs sont lézardés et des plafonds risquent de tomber à tout moment, alors que les escaliers sont presque effrités, sans parler des infiltrations des eaux de pluies durant les saisons hivernales. «On a peur pour nos enfants, toute la structure risque de s’effondrer à n’importe quel moment » déclare Mme Amina Bencheikh, ajoutant que « certains occupants ont pris l’initiative de restaurer leurs appartements mais les fissures ont réapparu, hélas ». En attendant que les responsables réagissent pour les reloger, la famille Bencheikh retient chaque jour son souffle. Elle lance un appel aux services compétents d’intervenir en urgence pour les aider à trouver un logement décent. A Mostaganem, le vieux bâti particulièrement dans les vieux quartiers, connaît une situation alarmante, par le fait de la vétusté très avancée des infrastructures, et le risque des effondrements des bâtiments anciens ne fait qu’augmenter, un danger pour la sécurité des biens et des personnes. Mme Bencheikh craintive dit “Nous vivons seulement par la grâce de Dieu, sinon il y a longtemps que le toit de la maison nous serait tombé sur la tête.” “Nous avons peur’’, la bâtisse peut s’effondrer à tout moment et nous attendons toujours que les autorités locales concrétisent leur engagement de nous prendre en charge et nous reloger ailleurs”, nous a confié Mme Bencheikh Amina, affirmant que son habitation, lézardée en divers endroits, était vouée à être rasée. “Dès que le ciel s’assombrit, nous nous préparons au pire”, renchérit cette femme qui exprime le sentiment de l’ensemble des occupants du vieux bâti. “Difficile de faire face aux frais d’entretien quand vous n’avez d’autres ressources que votre salaire ou, pis encore, lorsque vous êtes au chômage explique notre interlocutrice. Réitérant son appel, elle dit que leur bâtisse où le danger est omniprésent peut s’effondrer à tout moment, quelques pluies et vents suffiraient à provoquer l’irréparable et la vie des locataires dont des femmes, des personnes âgées et des enfants sont en danger..