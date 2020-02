ELLE RISQUE 4 ANS DE PRISON A ORAN : Une émigrée cache 2 enfants dans ses bagages

La mise en cause, B.Y âgé de 44 ans qui active au niveau de la mairie de Bordeaux en qualité de secrétaire, avait bien caché deux enfants, ses cousines âgées de 7 ans et de 8 ans, entre les valises déposées soigneusement dans son véhicule, un break de 7 places. Elle voulait les embarquer frauduleusement pour la France et leur offrir une vie meilleure, selon elle. La Genèse de cette affaire, remonte au mois de mars 2017, lorsque les éléments de la police des frontières du port d’Oran ont découvert deux filles âgées de 7 ans et 8 ans, cachées entre une pile de valises dans un véhicule de 7 places qui devait embarquer à destination de la ville de Marseille (France). La mise en cause a été arrêtée et placée en détention. Lors du réquisitoire, cette dernière, a avoué les faits retenus contre elle, tout en demandant la relaxe .Elle a précisé, qu’elle n’a jamais tenté de nuire à ses cousines, elle voulait tout simplement les emmener en France, où elle pourrait mieux s’occuper d’elles et leur offrir une vie meilleure. Elle ajoutera, « Leur père qui est mon oncle et qui habite à Bechar, est démuni avec en charge une famille nombreuse, je l’ai toujours aidé je voulais faire davantage pour lui, en adoptant ses deux dernières filles. ». B.Y, précisera qu’elle avait déposé des demandes de visas, pour les deux enfants à cinq reprises, mais à chaque fois elle recevait un refus. Le représentant du Ministère public a demandé qu’une peine de 4 ans de prison ferme soit infligée à l’encontre de la mis en cause.