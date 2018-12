ELLE OUVRE LA VOIE A TOUTES LES INITIATIVES : L’alliance présidentielle change de cap

L’instance de coordination des partis de l’Alliance présidentielle, qui regroupe le FLN, le RND, le TAJ et le MPA, réunie hier au siège du FLN, à Alger, a dénoncé, dans une déclaration, les manœuvres politiques « qui veulent porter atteinte à la stabilité du pays (…) et qui visent à démoraliser le peuple en réduisant les enjeux du présent et du futur dans le changement des visages et des personnes ». Un appel est lancé à toutes « les formations politiques » pour « sauvegarder la stabilité du pays ». Les partis de l’Alliance s’engagent à appliquer les orientations du président Abdelaziz Bouteflika, contenues dans le message envoyé à la réunion Gouvernement-Walis, le 27 novembre 2018, à Alger. « Un message-référence qui contient un diagnostic juste et des instructions pertinentes et une volonté forte pour la sauvegarde et la protection des réalisations concrétisées sous sa bonne direction », est-il noté. Dans son message, le président Bouteflika a usé d’un langage offensif en attaquant ceux qui « réduisent les enjeux du présent et de l’avenir au changement et à la succession des responsables et des personnes ». Le chef de l’État a également critiqué « les cercles de prédateurs », « les cellules dormantes » et « les aventuriers qui font dans la culture de l’oubli, du déni et de la négation » qui ne « sauront jamais être des forces de construction ».