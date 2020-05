ELLE AVAIT COMMIS CINQ VOLS : Une dangereuse bande de malfaiteurs démantelée à Mascara

L’opération a eu lieu, suite à la réception de cinq plaintes distinctes par les services de police, durant les deux dernières semaines, de la part des victimes ayant indiqué que leurs domiciles situés à Khessibia et Sidi Saïd, avaient été cambriolés par des individus inconnus, lesquels avaient ciblé des sommes d’argent, une quantité de bijoux en métal jaune et des appareils électroménagers. Les éléments de la Brigade Criminelle ont ouvert une enquête, après avoir effectué un constat sur les lieux des crimes. Ils ont réussi, après avoir relevé les empreintes digitales et exploité les enregistrements de vidéosurveillance, à identifier deux suspects. La suite de l’enquête a permis d’arrêter trois suspects en flagrant délit de vol de l’intérieur d’un domicile. Ils ont été conduits au siège de la brigade, où l’enquête a permis d’identifier et arrêter les autres suspects, dont une femme. Des appareils électroménagers et des sommes d’argent ont aussi pu être récupérés lors des perquisitions. Une fois les procédures d’enquête accomplies, une procédure judiciaire a été instruite à l’encontre des mis en cause, en vertu de laquelle ils ont été présentés devant la justice qui a ordonné le placement de quatre d’entre eux en détention, alors que la cinquième suspecte a été placée sous contrôle judiciaire.