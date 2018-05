ELLE A BESOIN DE 36000 MILLIARDS DURANT LE RAMADHAN : Algérie Poste tire la sonnette l’alarme

Près de 360 milliards de DA représenteraient le besoin en liquidité d'Algérie poste durant le mois sacré de Ramadhan, a estimé dimanche à Alger le directeur général de cette entreprise, Abdelkrim Dahmani. "Plus de 290 milliards de Da en besoin de liquidité ont été enregistrés l'année dernière durant le mois de Ramadhan. Pour cette année, ce besoin est estimé à plus de 358 milliards de Da", a-t-il déclaré sur les ondes de Chaîne III de la Radio nationale. Il a expliqué que son entreprise avait pris attache avec les services du Trésor public et les succursales de la Banque d'Algérie pour la mise à disposition des fonds. M. Dahmani a ajouté que ce dispositif était mis en place pour prendre en charge les demandes des clients en matière de retrait et assurer ainsi une meilleure qualité de service. Le premier responsable d'Algérie poste a assuré que les 3.800 bureaux de poste du pays resteront ouverts durant une partie de la nuit, au cours des dix derniers jours du mois sacré, précisant que lors de cette période, les clients d'Algérie poste recourent à de retraits conséquents d'argents pour les besoins notamment de la fête de l'Aid el Fitr.