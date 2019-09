ELEVAGE CAMELIN : Le conseil national installé

Le Conseil national interprofessionnel de l'élevage camelin a été installé jeudi dernier à Alger, a-t-on appris, auprès du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Le Conseil a été installé lors de la tenue de l'assemblée générale (AG) des éleveurs camelins au niveau de la Chambre nationale d'agriculture (CNA), en présence du président de la CNA, de représentants du ministère de l'Agriculture, ainsi que de professionnels et de représentants de filières agricoles.Lors de l'AG, il a été procédé à l'élection du président du Conseil national interprofessionnel de l'élevage camelin, en la personne d’Abdelkader Touisat ainsi que des membres qui composent le bureau national de cette instance.M.Touisat s'est engagé à œuvrer, de concert avec tous les acteurs de cette filière , à la consolidation et au développement de cette activité d'élevage à travers l'accompagnement des éleveurs et la prise en charge de leurs préoccupations.