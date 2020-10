ÉLECTRIFICATION DES ZONES D'OMBRE : Attar demande l’accélération des projets

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a mis l’accent, à Illizi, sur la nécessité d’accélérer la réalisation des projets d’électrification et d’approvisionnement en gaz naturel dans les zones d’ombre. "Il appartient d’hâter la concrétisation de tous les projets de raccordement aux réseaux d’électrification et de gaz naturel, notamment au profit des zones d’ombre, en tant que leviers de développement et d’amélioration du cadre de vie du citoyen", a affirmé le ministre, lors de la troisième et ultime journée de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya. Cette démarche s’inscrit, a-t-il dit, parmi les priorités du plan d’action du gouvernement et intervient en application des recommandations du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant impulsion des projets de développement dans ces régions, notamment en matière de raccordement aux réseaux d’énergies. M. Attar a signalé que son département a recensé, en coordination avec le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, plus de 8.000 zones d’ombre à échelle nationale, en quête d’alimentation en électricité et gaz. Il a fait état, dans ce cadre, du déblocage des financements nécessaires à la réalisation ou le parachèvement des projets de raccordement aux réseaux d’électricité et de gaz dans les zones d’ombre de la wilaya d’Illizi, notamment celles ayant accusé un retard dans l’exécution des projets en raison de contraintes financières.