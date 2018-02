ELECTRICITE : Les APC sommées de réduire leur consommation

Une circulaire conjointe, signée par le Ministre de l’intérieur et celui de l’énergie, a fixé de nouvelles conditions et de contrôles, pour réduire la consommation de l’énergie et de l’électricité au sein des établissements et les administrations publiques à travers la restriction de l’utilisation des outils énergétiques, et leur utilisation plus rationnelle. Les rédacteurs de la circulaire, reconnaissant que, les collectivités locales traversent une situation financière difficile, estimant qu’aujourd’hui, il y a obligation de rechercher des solutions alternatives pour réduire les dépenses budgétaires, particulièrement, celles liées à la consommation de l’énergie, sachant que, les factures de gaz et d’électricité constituent un lourd fardeau sur le budget des collectivités locales. Ainsi, selon la même source, les collectivités locales sont sommées de suivre ces nouvelles mesures, afin de réduire leur consommation en énergie et de recourir à l’utilisation des énergies renouvelables.