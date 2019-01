ELECTION PRESIDENTIELLE : Nekkaz s’offre en spectacle à Mostaganem

Hier, mardi 29 Janvier 2018, M.Nekkaz Rachid était de passage à Mostaganem pour collecter des signatures en vue de sa prochaine candidature à la prochaine élection présidentielle du 18 Avril de l’année en cours. Ce dernier a été accueilli par une foule à l’esplanade de la mairie de Mostaganem. Remettant des formulaires aux citoyens pour collecter les signatures exigées par le code électoral, le futur candidat a reçu toutes facilitations pour accéder au siège de l’APC et pouvoir s’acquitter des procédures administratives de sa candidature. Notons à ce sujet, que M. Nekkaz est un homme d'affaires et homme politique algérien, qui a précédemment possédé la nationalité française, et s'est présenté à diverses élections en France, mais y a renoncé pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle algérienne de 2014, lors de laquelle il n'est finalement pas retenu. Il s'est principalement signalé en prenant la défense des femmes portant le voile intégral, interdit sur le territoire de la République française. Il est originaire de la Cité 120, un quartier populaire « provisoire » de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), né de parents algériens originaires de Chlef, installés en France. Il a suivi des études d’histoire et de philosophie à la Sorbonne où il a obtenu une maîtrise. Il aurait fait fortune grâce à la « bulle internet » en montant une start-up informatique en 1998, puis se serait reconverti dans l'immobilier.