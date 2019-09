ELECTION PRESIDENTIELLE : Le RND tranchera le 4 octobre

Le RND tranchera le 4 octobre prochain, quant à sa participation ou non à la présidentielle du 12 décembre prochain, au cours d’une réunion de son Conseil national, a annoncé ce samedi ce parti dans un communiqué, au terme de la réunion de son bureau national. « Le RND exprime sa satisfaction après la convocation du corps électoral pour la présidentielle du 12 décembre, après la prise des dispositions qui permettront de préserver les voix du peuple et lui offriront la possibilité de faire un choix souverain », lit-on dans le communiqué. Le RND soutient en outre l’organisation de la présidentielle dans les délais fixés "afin de permettre au pays de revenir à un fonctionnement naturel dans un environnement international turbulent », ajoute le communiqué qui appelle les militants du parti à sensibiliser les citoyens sur la justesse de ces élections. Actuellement sans boussole politique, tout comme le FLN, le RND va probablement s’abstenir de présenter son propre candidat et apportera son soutien au candidat qui sera préempté par le pouvoir.