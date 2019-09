ELECTION PRESIDENTIELLE : Gaïd Salah dit que ‘’la situation ne tolère plus de retard’’

Dans un nouveau discours prononcé, hier mercredi, au 3ème jour de sa visite en 4e Région militaire à Ouargla, le vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-major de l’ANP, Ahmed Gaïd Salah, a insisté sur la nécessité de la tenue des élections présidentielles dans les délais fixés.« Concernant les élections présidentielles, j’aimerai insister encore une fois que la situation ne peut tolérer plus de retard, elle exige au contraire la tenue de ces élections décisives pour le présent et le futur du pays, dans les délais que j’ai évoqués lors de ma précédente intervention », a-t-il notamment déclaré. Pour le Général de Corps d’Armée, ces délais sont « raisonnables et acceptables » et « reflètent une revendication populaire insistante, à même d’instaurer l’Etat d’équité et de droit ». Il a appelé, dans ce sens, à des concessions en vue de trouver une solution qui permettra à l’Algérie de dépasser cette crise : «La situation actuelle est une affaire algérienne interne qui nous concerne seuls, et exige nécessairement des solutions émanant de notre vécu et de nos expériences. Même si les points de vue divergent et les avis diffèrent sans mettre en péril notre cohésion, il nous appartient à nous seuls en tant qu’Algériens de parvenir, sans obstination ni entêtement, à ces solutions et à les employer de manière à dépasser notre crise sereinement, à se consacrer et se mobiliser ensemble au service de l’Algérie pour assurer son développement et son essor dans tous les domaines», a-t-réitéré.