ELECTION PRESIDENTIELLE DU 12 DECEMBRE : Gaid Salah promet une fête électorale

Le vice-ministre de la Défense a exprimé sa fierté quant aux avancées que réalise l’Armée nationale populaire (ANP) dans tous les domaines. Il a mis l’accent sur la continuité des efforts pour rendre l’armée algérienne « plus forte », mais aussi « plus moderne ».

"Nous sommes aussi satisfaits, à chaque inspection des personnels, des unités, des Régions et des Forces, que nous continuons d’exiger davantage d’efforts, au regard des défis qui se multiplient et qui s’accélèrent, car l’Algérie mérite, de la part de ses enfants, là où ils se trouvent, qu’ils demeurent la forteresse impénétrable, notamment à la veille d'une échéance cruciale et importante, à savoir les élections présidentielles du 12 décembre courant qui seront, grâce à l'aide d'Allah le Tout-puissant, une fête électorale, à travers laquelle se réalise la volonté populaire et qui sera également une nouvelle relance pour l'Algérie sur la voie de l'édification et du développement", a souligné Gaid Salah . "Les étapes de modernisation, au sein de l’ANP, dans les différents domaines, méritent d’être valorisées et saluées et constituent notre fierté. Vous connaissez parfaitement et sans nul doute, en tant que cadres et par l’exercice de vos missions d’armes, la grandeur de ces étapes franchies avec une persévérance et une ferme détermination, et vous considérez la portée de leur influence positive sur l’amélioration graduelle et continue du niveau de la pratique professionnelle chez les personnels militaires, toutes catégories confondues", a souligné le vice-ministre de la Défense nationale. " Nous sommes parfaitement conscients, avec sérénité d’esprit, que tous les efforts fournis ces dernières années, sur plus d’un plan, ont fructueusement apporté une grande maturité professionnelle et un capital élevé d’expérience opérationnelle et de combat, mais essentiellement, une ultime conscience de la sensibilité des missions assignées et de l’impératif de leur parfait accomplissement", a-t-il conclu.