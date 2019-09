ELECTION PRESIDENTIELLE : Bensalah opte pour un scrutin dans les meilleurs délais

Il estime que les vues convergent pour que l’élection présidentielle soit organisée dans les plus brefs délais. Pour le chef de l’Etat, les propositions émises par l’instance de médiation et de dialogue, à l’issue de rounds de consultations, constituent une garantie suffisante pour des élections libres et transparentes. A l'issue de son audience avec le chef de l'Etat, le coordinateur du Panel a fait une déclaration pour dire que son instance a pu rencontrer 23 personnalités politiques et 5600 représentants de la société civile. En parlant du contenu du rapport, Karim Younes explique qu'il s'agit de la synthèse des propositions des parties concernées, précisant que son instance est un cadre de concertation et de dialogue et non de négociations . S'agissant de ces préconisations, le panel propose la mise en place d'une instance en charge de la préparation, l'organisation, le suivi et le contrôle du processus électoral jusqu'à la proclamation des résultats. Karim Younes, tout en saluant l'armée pour le soutien de sa mission , rappelle que la prise de mesures d'apaisement pour assainir le climat politique est une revendication exprimée par tous les partenaires consultés .Par ailleurs, le rapport final , selon les échos de la presse nationale s’articule autour de deux grandes revendications, à savoir le départ du gouvernement Bedoui, comme gage de bonne volonté de transparence , ainsi que la révision partielle de la loi électorale. Pour rappel, l'Instance de dialogue et de Médiation s'est attelée à sa mission, au lendemain du 24 juillet, date de son installation officielle.