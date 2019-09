ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE : Abdelkader Bengrina officiellement candidat

Abdelkader Bengrina a annoncé lors d’une conférence de presse à la safex d’Alger, sa participation aux élections prochaines. «Je me présente officiellement candidat de mon parti aux présidentielles du 12 décembre », annonce-t-il, pour « réaliser les aspirations populaires et faire la rupture avec les corrupteurs», a-t-il motivé sa décision. Avant la déclaration du président d’El Binaa, d’autres chefs de formations politiques ont retiré les formulaires de souscription à la Présidentielle, tel c’est le cas pour Abdelaziz Belaïd, président du Front El Moustakbal. Ainsi, après avoir affirmé sa participation aux élections, des délégués du parti se sont présentés au siège de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), sis à Club des Pins, pour y retirer les formulaires de candidature à l’élection présidentielle fixée au 12 décembre 2019. Belaïd est ainsi le 15e postulant à retirer les formulaires de candidature, après Ali Benflis et Abdelkader Bengrina, ainsi qu’Ali Zeghdoud, président du Rassemblement algérien et Mourad Aroudj, président du parti Eraffah, pour ne citer que les plus en vue, dont certains sont connus pour être des éternels candidats.