ELECTION PRESIDENTIELLE 2019 : Gaid Salah réaffirme "le respect de la constitution par l’Armée"

Ahmed Gaid Salah a souligné que « L’engagement au strict respect de la Constitution représente, inéluctablement, la démarche effective immuable de laquelle nous nous éloignerons jamais, conformément à l’article 28 de la Constitution ». Ajoutant que « L’Armée, conformément à ce texte constitutionnel explicite, est tenue d’exercer exclusivement dans ce cadre, autrement dit, elle se doit de respecter, strictement, la Constitution et les lois de la République ». Parlant de l’organisation de cette élection cruciale pour l’Algérie, le patron de l’Armée assure qu’elle se déroulera « dans un climat de quiétude grâce à l’aide et la volonté d’Allah Le Tout-Puissant, permettant à notre peuple d’exercer son devoir national dans des conditions normales et ordinaires, à la hauteur de l’image de l’Algérie et sa place prestigieuse parmi les nation». Réagissant au décret présidentiel convoquant le corps électoral, le vice-ministre de la Défense s’engage à sécuriser le scrutin présidentiel du 18 avril prochain : « Il est certain que la convocation du corps électoral par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour le rendez-vous électoral du 18 avril prochain, sera une autre opportunité à travers laquelle l’Armée nationale populaire, prouvera ses grandes capacités à sécuriser ce genre de grands scrutins nationaux, et affirmera son extrême et permanent état-prêt pour réunir tous les facteurs de sécurité à travers l’ensemble du territoire national »