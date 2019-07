ÉLECTION DU NOUVEAU PRESIDENT DE L’APN : Le successeur de Bouchareb connu mercredi

La page Mouad Bouchareb est définitivement tournée dans la mesure où l’Assemblée populaire nationale (APN) tiendra, ce mercredi, une séance plénière consacrée à l’élection du nouveau président de l’APN, annonce un communiqué de la Chambre basse du Parlement. Le Bureau de l’APN « a tenu, dimanche, une réunion, sous la présidence du vice-président, Abderrezak Terbeche, consacrée à l’examen du rapport de la Commission des Affaires juridiques, administratives et des libertés de l’APN portant sur la validation de la vacance du poste de président de l’APN et la concertation autour de la date de la séance de l’élection du nouveau président, a précisé la même source. Selon le même communiqué, M. Terbeche » a tenu, par la suite, une réunion de concertation avec les présidents des groupes parlementaires, laquelle a débouché sur la validation du choix du mercredi 10 juillet à 10h en tant que date de la tenue de la séance consacrée à l’élection du nouveau président de l’APN ». Pour rappel, la Commission des Affaires juridiques, administratives et des libertés de l’APN avait validé, plus tôt dans la journée, la vacance du poste de président de l’APN.