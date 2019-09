ELECTION DU 12 DECEMBRE : Gaïd Salah appelle les citoyens à se mobiliser massivement

Depuis le Secteur Opérationnel Sud de Tindouf et après la cérémonie d’accueil, Monsieur le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah a prononcé un discours sur la situation politique. Ahmed Gaïd Salah a appelé les citoyens à la mobilisation en vue de la tenue des élections présidentielles le 12 décembre prochain. « Nous appelons les citoyens à se mobiliser massivement, afin de faire de ce rendez-vous un point de départ au processus de renouvellement des institutions de l’Etat et à faire de cette échéance électorale une réussite, ce qui permettra d’élire un nouveau président, jouissant de toute la légitimité afin de diriger le pays et concrétiser les aspirations du peuple » a affirmé le vice ministre de la défense nationale. Le chef d’état major de l’ANP a rappelé que « ce scrutin se déroulera dans des circonstances complètement différentes des précédentes élections, du fait que ce processus électoral n’est plus du ressort de l’Administration, mais d’une autorité indépendante qui se chargera d’organiser toutes les étapes du processus électoral, conformément à ce que lui confère la loi, et garantira la transparence et la crédibilité du scrutin »