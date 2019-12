ELECTION DE TEBBOUNE : L’UE réagit à travers son haut représentant

Le nouveau chef de la politique étrangère de l'Union européenne (UE), Josep Borrell Fontelles a annoncé samedi 14 décembre, avoir « pris acte des résultats provisoires de l’élection présidentielle en Algérie ». C'est dans une poste sur Twitter que le responsable européen a réagi à l'élection de Abdelmadjid Tebboune. « J’ai pris acte des résultats provisoires de l’élection présidentielle en Algérie, ce pays ami et voisin de l’UE. J’espère que cette élection ouvrira une nouvelle page, permettant de répondre à la profonde volonté de changement que les Algériens expriment depuis février dernier », a indiqué le haut responsable de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Pour rappel, le Parlement européen a voté le 28 novembre dernier, une résolution sur la situation politique en Algérie. Les parlementaires ont dénoncé les atteintes aux libertés et exprimé leur inquiétude sur la situation des droits humains dans le pays. En fait, les parlementaires européens ont demandé aux autorités algériennes à travers cette résolution de mettre un terme à la répression du Hirak et d’avancer sur le chemin de la démocratie.