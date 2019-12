ELECTION D’ABDELMADJID TEBBOUNE : Le Président tunisien présente ses félicitations

Les messages de félicitations continuent d’affluer sur le bureau du vainqueur des élections présidentielles en Algérie, tenues jeudi dernier. Ainsi et après maintes chancelleries, dont celle d’Espagne de Russie et des USA, notamment ainsi que celles de chefs d’Etat, à l’instar du Président égyptien, Abdelfatah Sissi, c’est le président tunisien, Kaïs Saied, qui a pris le téléphone pour féliciter, samedi, Abdelamdjid Tebboune, large vainqueur au scrutin du 12 décembre 2019, avec 58,15 %. A noter que le président français, Emmanuel Macron, et réagissant à l’élection du nouveau président de la République, n’a pas adressé de félicitations, vendredi, lors d’un Conseil européen à Bruxelles, s’est suffi d’une déclaration où il «prend note» de l’événement.