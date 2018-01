ELABORATION DE LA LISTE DES METIERS PENIBLES : Installation de la commission compétente

La commission d'experts chargée de définir la liste des postes de travail présentant une haute pénibilité et les durées d'exposition minimales ouvrant droit à l'abattement de l'âge de retraite vient d’être installée, a annoncé le ministre du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, Mourad Zemali. Le ministre a indiqué que cette nouvelle entité est chargée de mener des travaux techniques et scientifiques et est habilitée à consulter les secteurs et les syndicats de travailleurs et d'employeurs agréés. Selon le ministre, "la commission disposera de tout le temps nécessaire pour finir son travail convenablement". Les résultats obtenus seront, par la suite, soumis aux partenaires sociaux et feront l'objet, in fine, d'un projet de décret exécutif en application des dispositions législatives en vigueur. Le ministre a signalé, en outre, que le nombre de personnes bénéficiant des retraites anticipée et proportionnelle dépassait la barre du million, soit 1/3 du nombre global des retraités en Algérie. Il a indiqué que le système de sécurité sociale dégageait annuellement environ 450 milliards de dinars pour cette frange soit près du déficit annuelle du CNR (Caisse nationale de retraire) estimé à 500 milliards de dinars. Mourad Zemali a signalé que la moyenne d'âge des bénéficiaires de ce genre de retraite est de 53 ans, soit moins de 7 ans de cotisation à la CNAS.