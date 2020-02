EL-TARF : Un dealer condamné à 3 ans de prison ferme

Les éléments de la brigade anti-stupéfiants d’El Tarf ont arrêté un dealer en possession d’une importante quantité de marchandise prohibée, interdite à la commercialisation, a indiqué un communiqué parvenu aux services de police du chef-lieu de wilaya. En effet, le dealer, originaire de la commune de Besbes, comptait vendre son poison à des jeunes de plusieurs quartiers de cette agglomération située à l’ouest du chef-lieu de wilaya El Tarf. Selon la même source d’information, le mis en cause, accusé dans plusieurs autres affaires criminelles, était activement recherché par les services de sécurité. Conduit au poste de police de la Sûreté de daïra, et après le procès-verbal établi par l’officier de police judiciaire, il a été immédiatement présenté devant le tribunal de la circonscription judiciaire de Drean. Le dealer en question a été condamné à trois ans de prison ferme assortie d’une forte amende pour détention et commercialisation de marchandises prohibées et immédiatement écroué au niveau de la prison communale.