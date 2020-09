EL TARF : Trois anciens P/APC condamnés à la prison ferme

De lourdes peines de prison requises par le parquet de tribunal de la wilaya d’El-Tarf, à l’encontre de trois anciens P/APC, de deux chefs de service de la même commune et d’un entrepreneur, ces derniers son poursuivi pour plusieurs chefs d’inculpation, notamment, malversations, trafic d’influence, abus d’autorité et dilapidation des deniers publics, selon des informations rapportées par le journal « liberté ». En effet, le procureur de tribunal d’El-Tarf a requis une peine de 10 ans de prison ferme contre les deux ex-maires, le responsable du service technique de la commune citée, et l’entrepreneur accusé d’avoir bénéficié d’indus avantages de la part de ces derniers, précise la même source. Tandis que la même instance a requis 5 ans de prison ferme contre l’actuel maire P/APC de la commune d’ El Taref, poursuivi pour les mêmes chefs d’inculpation, le verdict sera connu à la fin de cette semaine.