EL TARF : Prolongement du confinement partiel à El-Kala

Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a annoncé, dans un communiqué, le prolongement du confinement partiel à domicile de 22h00 à 5h00 du matin dans la commune d'El Kala, dans la wilaya d'El-Tarf, pour une durée de 14 jours à compter de ce mardi 25 août 2020. Le prolongement du confinement partiel impliquera, pour la commune d'El-Kala, "un arrêt total de l’ensemble des activités commerciales, économiques et sociales, y compris les transports des voyageurs et la circulation des véhicules particuliers", précise la même source. Cette mesure intervient "en application des dispositions du décret exécutif 20-182 du 17 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020 portant consolidation du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19), notamment l’article 02 qui accorde aux walis, si nécessaire, la prérogative d’instaurer, de modifier ou de moduler les horaires du confinement à domicile partiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination".