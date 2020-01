EL TARF : Arrestation de quatre individus en possession de drogue

Quatre (4) individus ont été arrêtés à Bouhadjar (El Tarf) en possession de 12 plaquettes de kif traité et 75 comprimés psychotropes, par les services de la sûreté de la daïra de Bouhadjar, a indiqué le chargé de la communication à la sûreté de la wilaya. S’inscrivant dans le cadre du plan spécial élaboré en prévision des fêtes de fin d’année, cette opération coup de poing inopinée a ciblé, différents quartier relevant de la localité frontalière de Bouhadjar, a ajouté le commissaire principal Mohamed Karim Labidi. Il a souligné que les personnes arrêtées, âgées entre 20 et 40 ans, avaient également en leur possession 1.370 bouteilles de boissons alcoolisées. Les mis en cause ont été présentés par devant le magistrat instructeur près le tribunal de Bouhadjar et deux d’entre eux ont été placés sous mandat de dépôt.