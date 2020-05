EL TARF : Arrestation de 793 personnes pour non-respect de confinement

Pas moins de 793 personnes ont été arrêtées et 57 véhicules mis en fourrière dans la wilaya d’El Tarf depuis le 5 avril dernier pour non-respect des mesures de confinement partiel, applicables de 19h à 07h pour endiguer la propagation du coronavirus (Covid-19), a indiqué, le chargé de communication à la sûreté de wilaya. Des procédures judiciaires ont été ainsi instruites à l’encontre de 693 personnes sur les 793 arrêtées pour avoir enfreint la mesure de confinement partiel, a détaillé le commissaire principal Mohamed Karim Labidi, relevant également que 48 taxis service et 9 motocyclettes ont été saisis et mis en fourrière. La même source a également fait savoir que durant cette même période, 27 individus ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt pour «atteinte à l’ordre public et violation des mesures de confinement». L’accent a été à cette occasion mis sur l’importance de la sensibilisation des citoyens par le biais de la multiplication des points de contrôle et de sorties sur terrain ciblant principalement les usagers de la route ainsi que les commerçants exerçant au niveau des 24 communes de cette wilaya frontalière.