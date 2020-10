EL TARF : Arrestation de 3 passeurs de migrants

Les services de la Sûreté de daïra d'El Kala ont procédé à l’arrestation d’un réseau spécialisé dans l'organisation de traversées maritimes à des candidats à l'émigration clandestine. En effet, l’opération est intervenue suite à une plainte déposée pour vol d'un téléphone mobile appartenant à un individu résidant dans la wilaya d'Alger, l’enquête déclenchée, a permis de mettre à jour un réseau spécialisé dans la planification de traversées clandestines par voie maritime, selon les précisions du chargé de communication à la Sûreté de wilaya, le commissaire principal Mohamed Karim Labidi. Deux des individus sont originaires de la wilaya d'Alger, quant au troisième complice, un "dangereux" récidiviste, il est issu de la commune frontalière d'El Kala, a relevé la même source. Deux des mis en cause ont été arrêtés avec en leur possession des téléphones portables utilisés dans le cadre de leurs activités suspectes et 300.000 DA, issus des versements de potentiels candidats à l'émigration clandestine. Les trois passeurs, âgés entre 20 et 30 ans, ont été présentés devant le magistrat instructeur près le tribunal de la commune d'El Kala, pour "planification de traversées clandestines". Les trois comparses ont, lors d'une comparution immédiate devant le tribunal de compétence, été condamnés à deux ans de prison ferme, selon la même source.