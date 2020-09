EL-OUED : Mise en exploitation du nouvel hôpital Mère-Enfant en 2021

Le nouvel Etablissement hospitalier spécialisé EHS Mère-Enfant (140 lits) d'El-Oued sera mis en exploitation au premier semestre 2021, ont révélé dimanche les services de la wilaya. Le projet, dont le chantier a démarré en 2018, au titre de la stratégie visant l'amélioration des prestations de santé, est actuellement à 80% d'avancement de ses travaux et devra être réceptionné en mai prochain, a-t-on précisé. Un financement de plus de 3 milliards DA, puisé du Fonds de développement des régions du Sud, a été mobilisé pour l'étude et la réalisation du projet pour lequel est également prévue une enveloppe de 810 millions DA destinée aux équipements médicochirurgicaux, a ajouté la source. L'Etablissement, appelé à mettre un terme au déficit accusé en ce type d'installations spécialisées, offre une capacité de 140 lits, répartis entre les services de maternité (80 lits) et de médecine pédiatrique (60 lits), en plus de structures médicochirurgicales (salles de consultations, bloc opératoire, service de radiologie, laboratoire d'analyses) et d'un centre de formation. Le nouvel établissement remplacera l'ancien EHS Mère-Enfant "Bachir Bennacer'', dont l'expertise des services du Contrôle technique de la construction (CTC) avait conclu à des risques de le maintenir en exploitation. L'EHS Mère-Enfant "Bachir Bennacer'', qui date des années 60 du siècle dernier, avait enregistré dernièrement un incendie dans le service de médecine néonatale s'étant soldé par des dégâts matériels, et un autre au même service en mai 2018.