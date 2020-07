EL OUED : Levée du confinement au profit de quatre communes

Le ministère de l'intérieur et des collectivités locales a annoncé, vendredi, la levée totale du confinement sanitaire au profit de quatre communes de la wilaya d'El Oued dans le cadre de l’allègement des mesures de lutte contre la propagation du nouveau virus corona. Il s'agit des communes Taleb Larbi, Beni Guecha, Douar El Ma et M'Rara et ce à compter de samedi 18 juillet. Par ailleurs, le ministère de l’Intérieur annonce le réaménagement des horaires du confinement dans quatre communes de la wilaya d’El Oued de 16h00 à 05h au lieu de 20h à 5h afin de lutter contre la flambée du Covid-19. Il s’agit des communes d’El Oued (chef-lieu de la wilaya), d’El Meghair, de Djamaa et de Kouinine, selon la même source. Cette mesure induit l’arrêt total de toutes les activités économiques, commerciales et sociales ainsi que la suspension de la circulation automobile et de l’activité de transport de voyageurs, précise le communiqué. Ce confinement est en vigueur depuis samedi 18 juillet, de 16h de l’après-midi jusqu’à 5h du lendemain, et restera en place pour une durée de 10 jours.