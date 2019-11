EL OUED : Arrestation d’un terroriste de nationalité étrangère

L’ANP a capturé lundi un terroriste recherché de nationalité étrangère à la wilaya d’El Oued, a indiqué un communiqué du Ministère de la Défense nationale (MDN). « Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a capturé, lundi 25 novembre 2019 au niveau de la ville d’El-Oued (4ème Région Militaire), un terroriste recherché de nationalité étrangère dénommé «Abdellah Ben Laamoudi» », précise le communiqué. « Cette opération confirme, encore une fois, l’efficacité de l’approche adoptée par le Haut Commandement de l’Armée Nationale Populaire pour venir à bout du fléau du terrorisme et rétablir la sécurité et la quiétude à travers tout le territoire national », conclut la même source.