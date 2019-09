EL MENIA : Le maire et 13 personnes devant la justice

Le président de l’Assemblée populaire communale (APC) d’El Menia, un agent de sécurité et 12 autres personnes ont comparu, le jeudi 05 septembre 2019, devant le procureur de la République près le tribunal de la même circonscription pour plusieurs chefs d’accusation. Le maire de cette commune relevant de la wilaya de Ghardaïa et les 13 autres personnes poursuivies dans la même affaire sont accusés d’avoir incendié les voitures du fils du wali délégué d’El Menia ainsi que celle du président du tribunal de cette même ville, a rapporté le site d’information arabophone, Ennahar Online.La justice reproche aux accusés de lourds chefs d’accusation, dont un qui a un rapport avec la lutte contre le terrorisme. Les autres sont, à savoir : la création d’une association de malfaiteurs, l’incitation à la violence et la divulgation de secrets, ajoute le même site.