EL-MATMORE : Effondrement d'une maison

Les familles ‘’Moussa’’ continuent de vivre de plein fouet les affres du sinistre de leur maison dont les murs viennent de s’effondrer, au moment où la dalle pour sa part risque de leur tomber dessus. Les pompiers se sont déplacés et ont fait leur rapport, seulement les autorités de la commune ne semblent pas s’intéresser à cette problématique, selon les concernés. D’où leur appel à messieurs le wali et le chef de Daïra de Mostaganem pour leur prêter assistance et l’ordonnance d'envoyer la brigade administrative pour constater le sinistre afin qu'ils bénéficient comme l'ordonne la loi à la priorité. Car il se trouve que la brigade ne sort faire son constat que sur ordre du chef de Daïra de Mostaganem alors que cela devrait relever d'une procédure qui est déclenchée de suite quand il s’agit d’un sinistre. Comment l'autorité ne s'est elle pas présenter pour rassurer ces trois familles dans cette catastrophe d'un effondrement d'une grande partie de leur habitation.