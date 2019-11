EL-MALEH (AIN TEMOUCHENT) : Deux ans de prison pour 4 passeurs de harraga

Dans le cadre de la lutte contre l’émigration clandestine, les éléments de la sûreté de daïra d’El-Maleh, ont réussi à arrêter quatre passeurs de candidats à l’émigration clandestine, et cela suite à une plainte déposée par les parents de deux jeunes et ce pour lancer des recherches de leurs progénitures. D’après les parents, leurs enfants résidents dans la wilaya de Mila, se sont déplacés à Ain Temouchent principalement à la ville d’El-Maleh pour entamer leur traversée à partir d’une plage du littoral de la wilaya. Toujours, selon le témoignage des parents les deux jeunes en l’occurrence, M.W. 19 ans et T.N. 18 ans sont hébergés chez un individu habitant El-Maleh. Entamant les investigations, et recherches, les policiers arrivèrent à connaitre le lieu de leur hébergement et leur arrestation au niveau de la station de voyageurs de la ville. Transféré au siège de la daïra, l’un d’eux avoua aux policiers, que leur contact était avec eux à la station, mais il a prit la fuite à la vue des policiers. Après investigations, ils arrivèrent à l’identifier et à arrêter B.M. 20 ans qui a reconnu être en contact avec les jeunes, pour leur traversée vers l’Espagne, mais il ajouta que son seul souci était de leur soustraire de l’argent, avec la complicité des dénommés B.M. 19 ans - K.A. 23 ans et Z.O. 28 ans. Présentés par devant le procureur, les quatre passeurs ont été condamnés à deux ans de prison ferme, assortis d’une amende de 50.000 dinars. Quant aux deux jeunes, ils ont été acquittés, conclut le communiqué de la sûreté de wilaya.