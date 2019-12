EL-MALEH (AIN TEMOUCHENT) : Démantèlement d’une cellule de passeurs de harraga

Selon un communiqué de la sûreté de wilaya de Ain Temouchent , les éléments de la sûreté de daïra d’el-Maleh ont réussi à arrêter quatre personnes impliquées dans le passage de jeunes vers l’Espagne , quand au cinquième membre de la cellule en fuite, il est activement recherché , et cela suite à une plainte déposée par le père d’un harrag portant sur le déplacement de son fils A.L. 20 ans résidant à Sidi Bel Abbès vers Ain Temouchent pour une éventuelle émigration clandestine, et qu’il se trouve précisément dans la ville d’el-Maleh .Selon les déclarations du père , le fils en question a été en contact via face book avec un passeur, en l’occurrence A.M.A. âgé de 20 ans .Après enquête et investigations , les policiers arrivèrent à identifier le lieu de la présence du fils, lequel était en compagnie de quatre individus .Les enquêteurs se sont déplacés à la commune de Terga où ils ont saisi une embarcation de pêche , propriété de A.M.A. Après la procédure d’usage, les inculpés ont été présentés par devant le procureur prés le tribunal de Ain Temouchent où A.M.A. et B.N. ont été condamnés à un an de prison avec sursis assorti d’une amende de 20 mille dinars, C.Z . a été condamné à trois ans de prison ferme assortie d’une amende de 100 mille dinars, quant à M.N. -A.L. et B.M. Ils ont été relaxés.