EL-MACTA : Un douar toujours à la marge

Coincé entre les deux wilayas (Mostaganem et Oran), le douar d’El Macta, traversé par la route nationale reliant Alger à Oran, demeure à ce jour en marge de tout élan de développement local. Composé d’une vingtaine de familles, le bourg manque de tout et souffre énormément du manque de transport, ses citoyens ont toutes les peines du monde à se déplacer vers la zone d’activités d’Arzew ou les autres lieux d’exercice. Quant aux élèves des écoles, ils sont contraints de se lever tôt le matin et faire de l’auto-stop pour regagner les classes d’études. Dépendant territorialement de la commune de Fornaka, la localité ne semble connaitre aucun essor de développement tendant à améliorer le cadre de vie de ses habitants, livrés à un triste sort. Le douar ne vit qu’en été, de par la présence des estivants fréquentant sa plage, mettant fin à la morosité qui règne le reste de l’année. Sur le plan sanitaire, le douar ne dispose pas de salle de soins et contraint les malades à faire de longs trajets pour recevoir une injection ou subir une consultation médicale, en se rendant à Fornaka ou à Mers El Hadjadj. Face à cette situation si déplorable qui perdure depuis l’indépendance, les citoyens interpellent les autorités concernées pour un mieux être et l’amélioration du cadre de vie, des plus déplaisants.