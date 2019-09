EL-KERMA : Le nouveau P/APC installé après 3 mois de conflit

Un bras de fer entre le chef de la daïra d'Es-Senia et les 13 élus de cette importante municipalité d'El-Kerma qui a duré plus de trois longs mois depuis l'incarcération de l'ex maire M.Benyamina Moussa d'obédience du parti RND pour les chefs d'inculpation de détournement de 45 milliards, qui depuis, la commune était gérée par le chef de daïra d’Es-Sénia, qui ce dernier a temporisé pour installer un nouveau maire, a préféré laisser cette importante municipalité bloquée depuis des mois sans se soucier des milliers d'habitants qui étaient confrontés à de multiples problèmes de gestion des affaires courantes et autres blocages des différents projets de développement local qui tardent à venir, notamment le problème des égouts qui débordent au quotidien dégagent des odeurs nauséabondes, ce qui s'est répercuté sur les riverains de cette contrée. Ainsi, après plusieurs revendications émanant des citoyens et même les 13 élus de cette APC qui ont d'ailleurs observé plusieurs sit in devant le siège de la commune pour revendiquer l'installation d'un nouveau maire conformément au code communal et à la réglementation en vigueur, chose qui n'a pas été faite dans le temps depuis, et il a fallu l'intervention de l'ex wali d'Oran M. Mouloud Chérifi, qui ce dernier a instruit l'actuel chef de daïra d'Es-Sénia pour que cette installation a vu le jour cette semaine par l’installation du jeune M.Kaid Ramzi, d’obédience RND dans ses nouvelles fonctions de maire d’El-Kerma, en remplacement à M.Benyamina Moussa, arrêté pour mauvaise gestion. La cérémonie d’installation s’est tenue au siège de la daïra d’Es-Sénia en présence du SG de la même localité, d’un représentant de la sureté nationale, de quelques personnalités et des représentants du mouvement associatif relevant de la commune d’El-Kerma. A peine installé, le nouveau maire qui était au fait des problèmes relevés par les karmaouis, a pris en charge le problème de l’éclairage public au niveau de certains haï et autres cités procédant également à une opération de nettoiement au niveau de la localité par les agents communaux et à l’élagage des arbres au niveau du haï 124 logements et autres.

Enfin, une réunion était prévue dans les jours à venir au niveau de la bibliothèque communale entre le nouveau maire et les représentants des différentes associations de différents caractères à savoir culturel, socio-médical, sportif et autres, afin de débattre plusieurs points.