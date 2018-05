EL HARRACH : Deux sœurs à la tête d’un réseau de drogue

Les services de sécurité d’El Harrach (wilaya d’Alger), ont arrêté deux sœurs qui utilisaient onze identités différentes pour acquérir des psychotropes. Deux complices à elles, sont également tombés dans les filets de la police, a t-on appris de sources concordantes. Les deux sœurs et deux autres accusés (un pharmacien et un chauffeur), ont été présentés, hier devant le procureur de la république, au niveau du tribunal criminel d’El Harrach. Ce dernier a placé les deux sœurs sous mandat de dépôt pour détention, trafic et commercialisation de psychotropes. Les deux autres complices ont été placés sous surveillance judiciaire en attente d’un complément d’informations, précisent les mêmes sources. Les services de sécurité ont agi suite à des informations reçues, faisant état d’un mouvement suspect de deux femmes, qui venaient pour acquérir des psychotropes pour les revendre à Annaba. Les deux suspectes passaient leurs nuits au niveau d’un hôtel au centre ville d’El Harrach.