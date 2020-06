EL HAMRI (ORAN) : Arrestation de 3 dealers de stupéfiants

De sources médiatiques nous avons appris que 3 individus âgés entre 24 et 26 ans, dont 2 repris de justice ont été arrêtés par les policiers de la P.J (5èmE Sûreté urbaine) d’Oran. Ont participé à cette opération d’arrestation les éléments de la brigade de recherches et d'investigations BRI2. C’est au quartier El Hamri que ces derniers ont été interpellés. En effet, l’un des mis en cause avait en sa possession une arme blanche. La perquisition effectuée en son domicile a permis la découverte de 121,9 g de kif traité qui a été saisi. Quant aux deux autres, leur arrestation a eu lieu au quartier Savignon', en possession de 15 millions de centimes et d'une quantité de kif traité. Après les procédures judiciaires ces derniers seront présentés à la justice compétente.